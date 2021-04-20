СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Нижегородской области

Следователями СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту разрушения конструкций жилого дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая производит детальный осмотр здания, допрашивает свидетелей.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме. По последним данным, пострадали три человека, ещё один может находиться под завалами.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь жителям дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошёл взрыв газа.