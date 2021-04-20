СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Нижегородской области

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Следователями СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту разрушения конструкций жилого дома.
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Нижегородской области
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая производит детальный осмотр здания, допрашивает свидетелей.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме. По последним данным, пострадали три человека, ещё один может находиться под завалами.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь жителям дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошёл взрыв газа.

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