Глава Нижегородской области поручил срочно помочь пострадавшим при взрыве газа

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь жителям дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошёл взрыв газа.
Глава Нижегородской области поручил срочно помочь пострадавшим при взрыве газа
  • globallookpress.com

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, главе администрации Дальнеконстантиновского района Владимиру Варнакову и службам быстрого реагирования предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома в селе Маргуша», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Никитин призвал определить места временного размещения пострадавших и обеспечить их вещами первой необходимости.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме. По последним данным, пострадали три человека, ещё один может находиться под завалами.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м.

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