Аксёнов поблагодарил военных за помощь в ликвидации последствий подтоплений в Крыму

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В ликвидации последствий подтоплений в Крыму была задействована группировка численностью более 22 тыс. человек.
Аксёнов поблагодарил военных за помощь в ликвидации последствий подтоплений в Крыму
  • РИА Новости

Об этом в видеообращении, опубликованном во «Вконтакте», сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Более 22 тыс. военнослужащих и сотрудников МЧС выполняют поставленные задачи. Мы поставили эту задачу и назвали амбициозно её — расчистка в полном объёме города Ялты до понедельника, 28-го числа. Если получится раньше, будет слава богу», — сказал он.

Аксёнов выразил благодарность руководству Минобороны, МЧС и президенту России Владимиру Путину за оказанную помощь.

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков ранее заявил, что работы продлятся до 24 июня, а в посёлке Васильевка под Ялтой — до 28 июня. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в результате обильных и продолжительных осадков в городе пострадали 54 человека.

«Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.

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