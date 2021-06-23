Шойгу заявил о выходе военного сотрудничества с Сербией на новый уровень

Короткая ссылка
Взаимодействие России и Сербии в военной области вышло на принципиально новый уровень, рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о выходе военного сотрудничества с Сербией на новый уровень
  • РИА Новости

Об этом он заявил на встрече с вице-премьером Сербии Небойшей Стефановичем на полях Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня наше взаимодействие в военной области вышло на принципиально новый уровень», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По словам министра, в 2021 году у оборонных ведомств России и Сербии «насыщенная программа совместных мероприятий».

Ранее Шойгу сообщил, что Минобороны России намерено поддерживать набранный темп развития российско-сербского сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить