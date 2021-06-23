Шойгу заявил о выходе военного сотрудничества с Сербией на новый уровень

Взаимодействие России и Сербии в военной области вышло на принципиально новый уровень, рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

Об этом он заявил на встрече с вице-премьером Сербии Небойшей Стефановичем на полях Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня наше взаимодействие в военной области вышло на принципиально новый уровень», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По словам министра, в 2021 году у оборонных ведомств России и Сербии «насыщенная программа совместных мероприятий».

Ранее Шойгу сообщил, что Минобороны России намерено поддерживать набранный темп развития российско-сербского сотрудничества в военной и военно-технической сфере.