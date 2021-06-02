Шойгу заявил о планах по развитию военного сотрудничества с Сербией

Министерство обороны России намерено поддерживать набранный темп развития российско-сербского сотрудничества в военной и военно-технической сфере. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня мы активно развиваем наше военное и военно-техническое сотрудничество. Проводятся совместные учения», — сказал Шойгу.

Он отметил, что сербские офицеры проходят подготовку и обучение в высших учебных заведениях России.

«Предполагаем расширить эту практику», — подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу также добавил, что российские военнослужащие недавно вернулись с больших совместных учений, которые прошли на территории Сербии.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что российские и сербские спецподразделения в ходе тактического учения «Совместный ответ — 2021» продемонстрировали высокий уровень слаженности совместных действий.