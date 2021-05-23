В Минобороны России оценили взаимодействие с Сербией в военной сфере

Российские и сербские спецподразделения в ходе тактического учения «Совместный ответ — 2021» продемонстрировали высокий уровень слаженности совместных действий. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков.

Вместе с замминистра обороны Александром Фоминым он принял участие в завершающем этапе учения антитеррористической направленности, которое прошло 23 мая на полигоне Орешац (Сербия).

«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе», — заявил Панков.

Ранее сообщалось, что российская сторона передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС.