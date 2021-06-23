Пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом РИА Новости сообщил представитель Минздрава Татарстана.
«Двое детей из 175-й гимназии, остававшихся на лечении в стационаре ДРКБ, выписаны в удовлетворительном состоянии», — заявил собеседник агентства.
Таким образом, из больницы в Казани были выписаны все пострадавшие в результате трагедии. Всего после ЧП в медучреждения города поступили 24 человека, среди которых был 21 ребёнок.
В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.