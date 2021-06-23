В Союзе турагентств прокомментировали ситуацию с ценами на курортах России
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что в скором времени цены будут приходить к адекватной норме.
«Это, с одной стороны, потому что люди, у которых нет загранпаспортов, всё равно хотят отдыхать», — сказал эксперт.
Между тем, по словам Голова, фаворитом у российских туристов остаётся Турция — по инфраструктуре, благоустройству и другим факторам.
Однако он добавил, что цена на отдых в этой стране немного поднялась из-за невозможности загрузить отели на 100%.
Напомним, с 22 июня Россия восстановила авиационное сообщение с Турцией.
Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.