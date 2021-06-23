Ростуризм рекомендует сначала отправлять в Турцию россиян с перенесёнными турами

Короткая ссылка
Ростуризм рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию тех россиян, чьи туры были перенесены в 2020 году из-за пандемии. Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральное агентство по туризму направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путёвки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции.

Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить