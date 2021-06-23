Ростуризм рекомендует сначала отправлять в Турцию россиян с перенесёнными турами

Ростуризм рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию тех россиян, чьи туры были перенесены в 2020 году из-за пандемии. Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральное агентство по туризму направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путёвки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции.

Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.