В Подмосковье не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв не исключил ужесточения ограничительных мер в регионе из-за распространения коронавируса, заявили в пресс-службе правительства области.

«Всё, что касается публичных мест — в случае, если мы увидим высокие цифры (случаев коронавируса. — RT), будем там вводить ограничения», — заявил Воробьёв с ходе проверки временного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в парке «Патриот».

Отмечается, что губернатор поблагодарил всех, кто сделал вакцинацию.

«Я надеюсь каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь», — резюмировал он.

Ранее министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что власти региона готовы ужесточить карантинные ограничения, если ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль.

Ранее стало известно, что в Подмосковье число желающих привиться от COVID-19 выросло в 10 раз.

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