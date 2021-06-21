В Подмосковье число желающих привиться от COVID-19 выросло в 10 раз
- Reuters
«Мы видим, что в последние дни по Московской области количество людей, пришедших на вакцинацию, увеличилось в десять раз», — сказал Мурашко.
Он отметил, что люди должны понимать, насколько важна своевременная профилактика подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Также Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом у лиц до 40 лет выросла в два раза, а заболеваемость среди пожилых сократилась.
Кроме того, он сообщил о приросте заболеваемости COVID-19 в 65 регионах России.