В Подмосковье число желающих привиться от COVID-19 выросло в 10 раз

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что число жителей Подмосковья, обращающихся за вакцинацией от коронавируса, в последние дни возросло в десять раз.
В Подмосковье число желающих привиться от COVID-19 выросло в 10 раз
  • Reuters

«Мы видим, что в последние дни по Московской области количество людей, пришедших на вакцинацию, увеличилось в десять раз», — сказал Мурашко.

Он отметил, что люди должны понимать, насколько важна своевременная профилактика подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом у лиц до 40 лет выросла в два раза, а заболеваемость среди пожилых сократилась.

Кроме того, он сообщил о приросте заболеваемости COVID-19 в 65 регионах России.

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