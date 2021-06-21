В Подмосковье заявили о готовности ужесточить карантинные ограничения
- Reuters
По её словам, власти Подмосковья мониторят ситуацию с распространением COVID-19 в регионе каждый день.
«Если мы не будем соблюдать масочный режим, если мы не сможем ситуацию взять под контроль (я имею в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и с госпитализацией), если у нас будет наращиваться количество пациентов, которые будут заболевать, то, конечно, мы будем думать про следующие ограничения», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.