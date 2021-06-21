В Подмосковье заявили о готовности ужесточить карантинные ограничения

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Министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что власти региона готовы ужесточить карантинные ограничения, если ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль.
В Подмосковье заявили о готовности ужесточить карантинные ограничения
  • Reuters

По её словам, власти Подмосковья мониторят ситуацию с распространением COVID-19 в регионе каждый день.

«Если мы не будем соблюдать масочный режим, если мы не сможем ситуацию взять под контроль (я имею в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и с госпитализацией), если у нас будет наращиваться количество пациентов, которые будут заболевать, то, конечно, мы будем думать про следующие ограничения», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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