В Петербурге вводятся дополнительные ограничения в связи с COVID-19

В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор города Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.

Так, с 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.

Также с 21 июня на конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью свыше 75 человек, проведение которых согласовывает Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, посетителей будут допускать только с отрицательным ПРЦ-тестом, который сделан не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия. При этом общее число посетителей таких мероприятий не может превышать 500 человек.

Кроме этого, с 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности.

«Его примерную форму согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу до 21 июня обновит Комитет по транспорту», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга за 17 и 18 июня выявила пять фактов продажи поддельных справок, связанных с коронавирусной инфекцией, с поличным задержаны трое курьеров.

Согласно данным на 19 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 906 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в стране возросло до 5 299 215.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.