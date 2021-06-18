Полиция Петербурга выявила торговцев поддельными справками о COVID-19
- Reuters
«Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города», — сообщили в МВД города.
Как правило, заказ подделок вёлся через интернет, после чего продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и передавал справку за 2—2,5 тыс. рублей.
«Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации», — рассказали в МВД.
В Калининском районе города оперативники задержали «автолавку» — машину, в багажнике которой находились разнообразные бланки медицинских документов и печати медучреждений. Водитель признался в причастности к нелегальному бизнесу.
Также в Москве полиция начала оперативно-разыскные мероприятия из-за торговли поддельными документами.
В столице возбудили 24 уголовных дела, три из них направили в суд.