Полиция Петербурга выявила торговцев поддельными справками о COVID-19

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Полиция Санкт-Петербурга за 17 и 18 июня выявила пять фактов продажи поддельных справок, связанных с коронавирусной инфекцией, с поличным задержаны трое курьеров.
Полиция Петербурга выявила торговцев поддельными справками о COVID-19
  • Reuters

«Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города», — сообщили в МВД города.

Как правило, заказ подделок вёлся через интернет, после чего продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и передавал справку за 2—2,5 тыс. рублей.

«Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации», — рассказали в МВД.

В Калининском районе города оперативники задержали «автолавку» — машину, в багажнике которой находились разнообразные бланки медицинских документов и печати медучреждений. Водитель признался в причастности к нелегальному бизнесу.

Также в Москве полиция начала оперативно-разыскные мероприятия из-за торговли поддельными документами.

В столице возбудили 24 уголовных дела, три из них направили в суд.

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