Адыгея приняла участие в акции «Свеча памяти»

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Адыгея в День памяти и скорби приняла участие в акции «Свеча памяти».

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Глава республики Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов, представители Юнармии, волонтёры, военнослужащие и местные жители посетили посёлок Каменномостский, где в январе 1943 года проходили ожесточённые бои.

Память погибших почтили минутой молчания. Также были возложены цветы к памятнику воинам-освободителям.

Кроме того, стало известно, что в Ленинградской области прошла акция памяти. Десятки человек встретили рассвет на берегу Ладоги у мемориала «Разорванное кольцо», передаёт ОТР.

У музея «Дорога жизни» утром состоялся концерт Симфонического оркестра Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Ульяновск в День памяти и скорби присоединился к акции «Свеча памяти».

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