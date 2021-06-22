Ульяновск в День памяти и скорби присоединился к акции «Свеча памяти»
- ©пресс-служба администрации Ульяновска
Об этом пишет mosaica.ru.
В мероприятии приняли участие первые лица региона, в частности врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Также к акции присоединились представители силовых структур, духовенства, молодёжных и волонтёрских движений.
Участники мероприятия зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню на площади 30-летия Победы.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.