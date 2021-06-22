Ульяновск в День памяти и скорби присоединился к акции «Свеча памяти»

В Ульяновске состоялся митинг-реквием, посвящённый Дню памяти и скорби, на котором почтили память погибших участников Великой Отечественной войны.

Об этом пишет mosaica.ru.

В мероприятии приняли участие первые лица региона, в частности врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Также к акции присоединились представители силовых структур, духовенства, молодёжных и волонтёрских движений.

Участники мероприятия зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню на площади 30-летия Победы.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.