Ульяновск в День памяти и скорби присоединился к акции «Свеча памяти»

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В Ульяновске состоялся митинг-реквием, посвящённый Дню памяти и скорби, на котором почтили память погибших участников Великой Отечественной войны.
Ульяновск в День памяти и скорби присоединился к акции «Свеча памяти»
  • ©пресс-служба администрации Ульяновска

Об этом пишет mosaica.ru.

В мероприятии приняли участие первые лица региона, в частности врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Также к акции присоединились представители силовых структур, духовенства, молодёжных и волонтёрских движений.

Участники мероприятия зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню на площади 30-летия Победы.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.

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