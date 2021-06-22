В Тульской области перезахоронили останки погибших в годы Великой Отечественной войны

В Тульской области прошла церемония перезахоронения останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ФАН.

По традиции церемония состоялась на Кургане Славы в Белёвском районе, где проходили ожесточённые бои. Туда ежегодно приезжают поисковики.

Перезахороненные останки принадлежат воинам, которых нашли в ходе весенней «Вахты памяти».

«Всего сегодня предали земле 98 бойцов. Из них удалось установить фамилии 12 человек. Родственников восьми бойцов мы смогли найти в ходе архивной и поисковой работы. Все солдаты, которых удалось идентифицировать, были бойцами 110-й бригады», — заявил представитель тульского областного поискового центра «Искатель» Владимир Тишкин.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе перезахоронили останки 292 бойцов Красной армии.