В Севастополе перезахоронили останки 292 бойцов Красной армии
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«На братском кладбище в селе Оборонное сегодня перезахоронили 292 воина, защищавших Севастополь во время Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.
Активисты движения «Поисковое» смогли установить имена некоторых военнослужащих.
Также стало известно, что в Старицком районе Тверской области перезахоронили останки 32 бойцов, погибших в годы войны, передаёт НТВ. Около деревни Дворики в братской могиле покоятся 548 человек.
За 30 лет работы поисковой отряд «Тверичи» нашёл 50 смертных медальонов, по ним удалось восстановить судьбу погибших.
Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище в Петербурге прошла церемония в честь Дня памяти и скорби.