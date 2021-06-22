В Севастополе перезахоронили останки 292 бойцов Красной армии

В Севастополе состоялась церемония перезахоронения останков бойцов Красной армии, найденных ранее поисковыми отрядами.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«На братском кладбище в селе Оборонное сегодня перезахоронили 292 воина, защищавших Севастополь во время Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Активисты движения «Поисковое» смогли установить имена некоторых военнослужащих.

Также стало известно, что в Старицком районе Тверской области перезахоронили останки 32 бойцов, погибших в годы войны, передаёт НТВ. Около деревни Дворики в братской могиле покоятся 548 человек.

За 30 лет работы поисковой отряд «Тверичи» нашёл 50 смертных медальонов, по ним удалось восстановить судьбу погибших.

Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище в Петербурге прошла церемония в честь Дня памяти и скорби.