На Пискарёвском кладбище в Петербурге прошла церемония в честь Дня памяти и скорби

На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения венков, посвящённая Дню памяти и скорби.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского заксобрания.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель заксобрания Вячеслав Макаров, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители ветеранских и общественных организаций.

Они почтили память павших во время Великой Отечественной войны солдат и жителей блокадного Ленинграда.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор также принял участие в памятных мероприятиях в регионе, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

В частности, он возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Память».

Торжественно-мемориальную церемонию посетили глава Тюмени Руслан Кухарук, первый зампред облдумы Андрей Артюхов, прокурор региона Владислав Московских.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».