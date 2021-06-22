На Пискарёвском кладбище в Петербурге прошла церемония в честь Дня памяти и скорби
- ©gov.spb.ru
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского заксобрания.
В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель заксобрания Вячеслав Макаров, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители ветеранских и общественных организаций.
Они почтили память павших во время Великой Отечественной войны солдат и жителей блокадного Ленинграда.
В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор также принял участие в памятных мероприятиях в регионе, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
В частности, он возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Память».
Торжественно-мемориальную церемонию посетили глава Тюмени Руслан Кухарук, первый зампред облдумы Андрей Артюхов, прокурор региона Владислав Московских.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».