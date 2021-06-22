На Пискарёвском кладбище в Петербурге прошла церемония в честь Дня памяти и скорби

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На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения венков, посвящённая Дню памяти и скорби.
На Пискарёвском кладбище в Петербурге прошла церемония в честь Дня памяти и скорби
  • ©gov.spb.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского заксобрания.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель заксобрания Вячеслав Макаров, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители ветеранских и общественных организаций.

Они почтили память павших во время Великой Отечественной войны солдат и жителей блокадного Ленинграда.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор также принял участие в памятных мероприятиях в регионе, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

В частности, он возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Память».

Торжественно-мемориальную церемонию посетили глава Тюмени Руслан Кухарук, первый зампред облдумы Андрей Артюхов, прокурор региона Владислав Московских.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».

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