Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Накануне Дня памяти и скорби солдаты и офицеры построились вечером на строевом плацу воинских частей с зажжёнными свечами в руках, образуя слова «Мы помним, мы скорбим», и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Памятные мероприятия прошли также и на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.