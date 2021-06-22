Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

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Военнослужащие соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Накануне Дня памяти и скорби солдаты и офицеры построились вечером на строевом плацу воинских частей с зажжёнными свечами в руках, образуя слова «Мы помним, мы скорбим», и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия прошли также и на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.

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