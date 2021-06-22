Психолог дала рекомендации по обучению детей в летний период
- РИА Новости
«Лучше всего выделить один месяц полностью на отдых. Никакой учёбы, никаких занятий, никакого принуждения — это такое возвращение в счастливое безмятежное детство», — цитирует эксперта kp.ru.
По её словам, в оставшиеся два месяца можно уделить время учёбе, но только по тем предметам, где у ребёнка имеются пробелы. С младшими школьниками желательно заниматься в игровой форме, с подростками — более серьёзно.
«Главное — не учиться каждый день и делать перерывы. Ещё очень важно хвалить ребёнка, как только он усвоил какой-то материал, то есть как-то положительно это подкреплять», — советует Пономаренко.
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