В Минтруде назвали число зарегистрированных безработных в России

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Число зарегистрированных безработных в России на 15 июня составляло 1,292 млн человек. Это следует из данных Минтруда.
В Минтруде назвали число зарегистрированных безработных в России
  • РИА Новости

«По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тыс. человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тыс. единиц», — приводит РИА Новости сообщение.

В мае президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил увеличить число занятых в стране ещё на 700 тыс., чтобы вернуться к уровню 2019 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с kp.ru оценил ситуацию на рынке труда.

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