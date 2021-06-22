В Петербурге первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 800 тысяч человек
- Reuters
«В Петербурге привиты первично в общей сложности 801 763 человека, из них 669 881 полностью закончил цикл вакцинации. За понедельник, 21 июня, первично привиты 9070 человек, вторично — 5109», — отмечается в заявлении.
В Петербург поставлено более 950 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса.
Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что число вакцинированных от COVID-19 в городе за неделю возросло на 17%.