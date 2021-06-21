В Петербурге заявили о росте числа вакцинировавшихся

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что число вакцинированных в Петербурге за неделю возросло на 17%.

«Можно порадоваться, что число вакцинированных увеличилось… по сравнению с предыдущей неделей на 17%, но большую радость я бы испытал, если бы это произошло несколько месяцев назад», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лисовца, городские пункты вакцинации могут обеспечивать до 200 инъекций в день, однако по факту они загружены примерно на треть от этого уровня.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил важность участия всех россиян в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для создания коллективного иммунитета и победы над коронавирусом в стране.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.