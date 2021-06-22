Глава Вологодской области предложил ввести выходной для вакцинации работников
- РИА Новости
«Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников для вакцинации», — приводит его слова РИА Новости.
Кувшинников также поручил установить соответствующий выходной день для госслужащих.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.