Глава Вологодской области предложил ввести выходной для вакцинации работников

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 предложил ввести выходной день для вакцинации сотрудников на предприятиях региона.

«Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников для вакцинации», — приводит его слова РИА Новости.

Кувшинников также поручил установить соответствующий выходной день для госслужащих.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.