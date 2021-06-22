Мэр Ялты сообщила о возвращении города к нормальной жизни

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Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что город возвращается к нормальной жизни после наводнения.
Мэр Ялты сообщила о возвращении города к нормальной жизни
  • РИА Новости

«Фактически мы можем говорить, что город возвращается к нормальной жизни. Электроснабжение восстановлено. Водоснабжение тоже. Есть ещё точечно, локально перебои, но это связано уже с повреждением самих сетей на территории Большой Ялты», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, в городе есть несколько мест, где ещё продолжает стекать вода.

Ранее стало известно, что в Ялте полностью восстановлено водоснабжение.

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что восстановительные работы на побережье Крыма должны быть завершены до конца недели.

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