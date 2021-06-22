Мэр Ялты сообщила о возвращении города к нормальной жизни
- РИА Новости
«Фактически мы можем говорить, что город возвращается к нормальной жизни. Электроснабжение восстановлено. Водоснабжение тоже. Есть ещё точечно, локально перебои, но это связано уже с повреждением самих сетей на территории Большой Ялты», — приводит РИА Новости её слова.
По её словам, в городе есть несколько мест, где ещё продолжает стекать вода.
Ранее стало известно, что в Ялте полностью восстановлено водоснабжение.
Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что восстановительные работы на побережье Крыма должны быть завершены до конца недели.