В Ялте полностью восстановлено водоснабжение
- РИА Новости
«Сегодня мы подали воду по всем направлениям от Фороса до Гурзуфа... все потребители Большой Ялты находятся с водой», — цитирует ТАСС заявление Григорьева.
Он отметил, что сейчас коммунальщики вышли на режим работы фильтровальной станции.
По словам Григорьева, в ближайшие три дня будет проведено гиперхлорирование сетей и резервуаров.
Как сообщало «Крыминформ», министр ЖКХ республики Сергей Донец заявил, что мероприятия по расчистке русел рек и укреплению их берегов после наводнения в Ялте начнутся с утра 22 июня.