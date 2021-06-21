В Ялте полностью восстановлено водоснабжение

Водоснабжение городского округа Ялта, нарушенное после подтопления, полностью восстановлено, заявил гендиректор «Водоканала ЮБК» Алексей Григорьев.

«Сегодня мы подали воду по всем направлениям от Фороса до Гурзуфа... все потребители Большой Ялты находятся с водой», — цитирует ТАСС заявление Григорьева.

Он отметил, что сейчас коммунальщики вышли на режим работы фильтровальной станции.

По словам Григорьева, в ближайшие три дня будет проведено гиперхлорирование сетей и резервуаров.

Как сообщало «Крыминформ», министр ЖКХ республики Сергей Донец заявил, что мероприятия по расчистке русел рек и укреплению их берегов после наводнения в Ялте начнутся с утра 22 июня.