В Ялте полностью восстановлено водоснабжение

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Водоснабжение городского округа Ялта, нарушенное после подтопления, полностью восстановлено, заявил гендиректор «Водоканала ЮБК» Алексей Григорьев.
В Ялте полностью восстановлено водоснабжение
  • РИА Новости

«Сегодня мы подали воду по всем направлениям от Фороса до Гурзуфа... все потребители Большой Ялты находятся с водой», — цитирует ТАСС заявление Григорьева.

Он отметил, что сейчас коммунальщики вышли на режим работы фильтровальной станции.

По словам Григорьева, в ближайшие три дня будет проведено гиперхлорирование сетей и резервуаров.

Как сообщало «Крыминформ», министр ЖКХ республики Сергей Донец заявил, что мероприятия по расчистке русел рек и укреплению их берегов после наводнения в Ялте начнутся с утра 22 июня.

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