Восстановительные работы в Крыму должны завершить за неделю

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Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что восстановительные работы на побережье Крыма должны быть завершены до конца недели.
Восстановительные работы в Крыму должны завершить за неделю
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«До конца недели мы должны основную задачу выполнить и завершить аварийно-восстановительные работы», — приводит ТАСС заявление Яцуценко.

По его словам, на данный момент сотрудники МЧС приступили к активной фазе проведения восстановления инфраструктуры.

Яцуценко также добавил, что региональные службы справились с превентивными мероприятиями после объявления предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях.

«Силы и средства были перегруппированы и сосредоточены в местах нанесения первых ударов стихии — Ялте и Керчи, что позволило минимизировать потери и сохранить человеческие жизни», — заключил он.

Ранее стало известно, что МЧС дополнительно направило в подтопленный Крым более 200 спасателей.

Ростовские спасатели продолжают оказывать помощь Крыму.

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