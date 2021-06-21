Восстановительные работы в Крыму должны завершить за неделю

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что восстановительные работы на побережье Крыма должны быть завершены до конца недели.

«До конца недели мы должны основную задачу выполнить и завершить аварийно-восстановительные работы», — приводит ТАСС заявление Яцуценко.

По его словам, на данный момент сотрудники МЧС приступили к активной фазе проведения восстановления инфраструктуры.

Яцуценко также добавил, что региональные службы справились с превентивными мероприятиями после объявления предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях.

«Силы и средства были перегруппированы и сосредоточены в местах нанесения первых ударов стихии — Ялте и Керчи, что позволило минимизировать потери и сохранить человеческие жизни», — заключил он.

Ранее стало известно, что МЧС дополнительно направило в подтопленный Крым более 200 спасателей.

Ростовские спасатели продолжают оказывать помощь Крыму.