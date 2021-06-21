Ростовские спасатели продолжают оказывать помощь Крыму

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Пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму сообщила, что третья группа из Донского спасательного центра прибыла на полуостров из Ростовской области для борьбы с последствиями стихии.
Ростовские спасатели продолжают оказывать помощь Крыму
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом информирует «Крыминформ».

«На территорию Крымского полуострова прибыл третий эшелон Донского спасательного центра МЧС России. В составе 25 человек и семи единиц техники в 05:00 21 июня колонна направилась в Ялту для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по оперативной локализации и ликвидации ЧС природного характера», — говорится в сообщении.

Две другие группы прибыли на полуостров 18 июня.

Всего в ликвидации последствий потопа участвуют 2,3 тыс. человек, более 400 единиц техники, 18 плавсредств, 64 мотопомпы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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