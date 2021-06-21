МЧС дополнительно направило в подтопленный Крым более 200 спасателей
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«Более 200 спасателей и 30 единиц техники Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России направлены на полуостров», — передаёт ТАСС заявление ведомства.
Уточняется, что спасатели будут заниматься на полуострове аварийно-восстановительными работами и оказанием адресной помощи населению.
Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать помощь в ликвидации последствий стихии в Крыму.