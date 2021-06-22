В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Оренбургской области выявили 126 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе заболели 45 952 жителя.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

Выписаны из медучреждений за прошедшие 24 часа 68 пациентов.

Общее число выздоровевших в области достигло 42 274.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 136 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Из них 24 пациента проходят лечение в больницах, ещё 112 — на дому.

Общее число заболевших за время пандемии в крае достигло 59 792.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.

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