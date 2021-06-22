В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает RIA56.
Выписаны из медучреждений за прошедшие 24 часа 68 пациентов.
Общее число выздоровевших в области достигло 42 274.
Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 136 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Из них 24 пациента проходят лечение в больницах, ещё 112 — на дому.
Общее число заболевших за время пандемии в крае достигло 59 792.
Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.