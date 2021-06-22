На Кубани зарегистрировали 118 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 118 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре и Геленджике (по 22 человека).

Всего в крае за период пандемии выявили 50 683 случая коронавируса, из медучреждений выписали 44 952 жителя.

На лечении в стационарах находятся 1353 пациента, на дому — ещё 1097.

Также стало известно, что с начала июня темп вакцинации от COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе вырос в два раза — до 2 тыс. человек в день, передаёт «Ямал-Регион».

В регионе работают 75 прививочных пунктов, в том числе один круглосуточный.

Также медики выезжают на предприятия.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.