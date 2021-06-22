Мантуров рассказал об объёмах производства «Спутника V» за рубежом

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что с июля за рубежом будут производить около 5—6 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Мантуров рассказал об объёмах производства «Спутника V» за рубежом
  • Reuters

«На сегодняшний день все технологические процессы налажены, и начиная с июля, исходя из планов предприятий, можно будет обеспечивать производство до 30 млн доз только «Спутника V», — приводит ТАСС его слова на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Мантуров подчеркнул, что объёмы производства за рубежом составят «около 5—6 млн доз».

Ранее сообщалось, что Аргентина произвела около 450 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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