Аргентина произвела около 450 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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В Аргентине произвели первые 448 625 доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V».
Аргентина произвела около 450 тысяч доз вакцины «Спутник V»
  • Reuters
  • © Radovan Stoklasa

«Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины «Спутник V», — передаёт РИА Новости сообщение аргентинской лаборатории Richmond.

Отмечается, что сейчас компания ожидает одобрения от национального регулятора ANMAT и российского НИЦЭМ им. Гамалеи.

Ранее президент Аргентины поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.

4 июня президент России Владимир Путин и аргентинский лидер Альберто Фернандес дали старт производству «Спутника V» в Аргентине.

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