Аргентина произвела около 450 тысяч доз вакцины «Спутник V»
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«Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины «Спутник V», — передаёт РИА Новости сообщение аргентинской лаборатории Richmond.
Отмечается, что сейчас компания ожидает одобрения от национального регулятора ANMAT и российского НИЦЭМ им. Гамалеи.
Ранее президент Аргентины поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.
4 июня президент России Владимир Путин и аргентинский лидер Альберто Фернандес дали старт производству «Спутника V» в Аргентине.