Аргентина произвела около 450 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Аргентине произвели первые 448 625 доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

«Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины «Спутник V», — передаёт РИА Новости сообщение аргентинской лаборатории Richmond.

Отмечается, что сейчас компания ожидает одобрения от национального регулятора ANMAT и российского НИЦЭМ им. Гамалеи.

Ранее президент Аргентины поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.

4 июня президент России Владимир Путин и аргентинский лидер Альберто Фернандес дали старт производству «Спутника V» в Аргентине.