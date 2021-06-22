Врач рассказала о мерах безопасности при поездках в транспорте в жару

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Терапевт, врач-профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова назвала поездки на транспорте в жаркую погоду нежелательными для любых категорий граждан.
Врач рассказала о мерах безопасности при поездках в транспорте в жару
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

В случае если поездка неизбежна, специалист советует следовать некоторым рекомендациям.

«Обязательно возьмите с собой воду и пейте её регулярно — примерно по 100—150 мл воды каждые 15 минут. Лучше всего подойдёт обычная минеральная негазированная вода. Если в транспорте есть кондиционер, это хорошо. Однако следите за тем, чтобы поток холодного воздуха не был направлен прямо на вас. Иначе вы рискуете заболеть даже в такую жару», — отметила Романова.

Также она рекомендовала не курить и не употреблять алкоголь перед поездкой в общественном транспорте.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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