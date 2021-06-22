В Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 32 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 22 153 жителя. Выздоровел за минувшие 24 часа 101 пациент, всего — 19 743.

В целом в России за сутки зарегистрировали 16 715 случаев COVID-19, передаёт интернет-газета «Дни.ру».

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова доктор биологических наук Виталий Зверев рассказал о возможных последствиях отсутствия антител к COVID-19 у переболевших и привитых.