В Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане выявили 32 случая коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 22 153 жителя. Выздоровел за минувшие 24 часа 101 пациент, всего — 19 743.

В целом в России за сутки зарегистрировали 16 715 случаев COVID-19, передаёт интернет-газета «Дни.ру».

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова доктор биологических наук Виталий Зверев рассказал о возможных последствиях отсутствия антител к COVID-19 у переболевших и привитых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить