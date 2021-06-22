Врач дала рекомендации для беременных по поведению в жаркую погоду

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Врач — акушер-гинеколог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Татьяна Тарабак дала несколько советов, которых стоит придерживаться беременным женщинам во время летней жары.
Врач дала рекомендации для беременных по поведению в жаркую погоду
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

По словам специалиста, главное условие для беременных — не перегреваться. Для этого стоит исключить нахождение на улице с 10:00 до 17:00.

«Безопасность питания: на жаре продукты, особенно уличный фастфуд, быстро портятся, поэтому не покупайте пирожки с мясом и субпродуктами, пирожные с кремом. Отдавайте предпочтение фруктам, ягодам и овощам. Не злоупотребляйте загаром», — подчеркнула Тарабак.

В то же время она отметила, что солнце — известный антидепрессант. Так что в случае, если у вас есть желание провести время под его лучами, это стоит делать либо до 10:00, либо после 15:00.

Кроме того, врач рекомендовала пить негазированную воду, чай, соки и морсы, желательно комнатной температуры.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.

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