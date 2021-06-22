Власти ЯНАО рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Об этом сообщает URA.RU.
В связи с ростом заболеваемости введены ограничения на проведение массовых мероприятий.
Ведётся контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.
В больницах на прошлой неделе развернули дополнительные 58 коек для пациентов с коронавирусом. В выходные установили ещё 40 мест.
Например, в Лабытнангской городской больнице в скором времени развернут дополнительные 20 коек.
«Сейчас эпидемиологический процесс характеризуется увеличением количества заболевших среди молодых, тяжёлым течением заболевания, более частым обращением за медпомощью», — заявила первый заместитель окружного Департамента здравоохранения Мария Захарова.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в России за сутки выявили 16 715 случаев COVID-19.