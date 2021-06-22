В Кировской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Лечение на дому в настоящее время проходят 3693 человека, в больницах лечатся 3227 жителей региона.
Выписаны из медучреждений за последние 24 часа 300 пациентов.
Также стало известно, что в Омске вводят 115 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на замглавы регионального Минздрава Александра Ахрамовича.
С 24 июня введут ещё 300 мест.
«Ситуация в муниципальных районах пока остаётся стабильной. Количество коек достаточно, из них занято чуть больше половины. К концу текущей недели общий коечный фонд региона составит 2021 койку», — сказал Ахрамович.
Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.