В Кировской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Кировской области зарегистрировали 112 случаев коронавируса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому в настоящее время проходят 3693 человека, в больницах лечатся 3227 жителей региона.

Выписаны из медучреждений за последние 24 часа 300 пациентов.

Также стало известно, что в Омске вводят 115 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на замглавы регионального Минздрава Александра Ахрамовича.

С 24 июня введут ещё 300 мест.

«Ситуация в муниципальных районах пока остаётся стабильной. Количество коек достаточно, из них занято чуть больше половины. К концу текущей недели общий коечный фонд региона составит 2021 койку», — сказал Ахрамович.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.