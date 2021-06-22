В Приморье выявили 102 случая коронавируса за сутки

В Приморском крае выявили 102 случая коронавируса за сутки. Выздоровели при этом 42 жителя региона.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших за период пандемии достигло 45 822, выздоровевших — 42 111. Вакцинацию прошёл 188 251 житель.

Кроме того, стало известно, что в поликлинике №2, относящейся к Химкинской областной больнице в Подмосковье, заработал современный КТ-аппарат.

Как сообщает телеканал «360», поликлинику оснастили по поручению главы региона Андрея Воробьёва и в рамках проекта президента «Здравоохранение».

«Новый компьютерный томограф применяется для оценки поражения лёгких, но может быть использован и для диагностики заболеваний костной ткани, различного рода воспалений», — заявил главврач больницы Владислав Мирзонов.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.