В Приморье выявили 102 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперштаб.
Общее число заболевших за период пандемии достигло 45 822, выздоровевших — 42 111. Вакцинацию прошёл 188 251 житель.
Кроме того, стало известно, что в поликлинике №2, относящейся к Химкинской областной больнице в Подмосковье, заработал современный КТ-аппарат.
Как сообщает телеканал «360», поликлинику оснастили по поручению главы региона Андрея Воробьёва и в рамках проекта президента «Здравоохранение».
«Новый компьютерный томограф применяется для оценки поражения лёгких, но может быть использован и для диагностики заболеваний костной ткани, различного рода воспалений», — заявил главврач больницы Владислав Мирзонов.
Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.