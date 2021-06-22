В Приморье выявили 102 случая коронавируса за сутки

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В Приморском крае выявили 102 случая коронавируса за сутки. Выздоровели при этом 42 жителя региона.
В Приморье выявили 102 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших за период пандемии достигло 45 822, выздоровевших — 42 111. Вакцинацию прошёл 188 251 житель.

Кроме того, стало известно, что в поликлинике №2, относящейся к Химкинской областной больнице в Подмосковье, заработал современный КТ-аппарат.

Как сообщает телеканал «360», поликлинику оснастили по поручению главы региона Андрея Воробьёва и в рамках проекта президента «Здравоохранение».

«Новый компьютерный томограф применяется для оценки поражения лёгких, но может быть использован и для диагностики заболеваний костной ткани, различного рода воспалений», — заявил главврач больницы Владислав Мирзонов.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.

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