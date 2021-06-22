В Челябинской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Челябинской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за сутки.
В Челябинской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели при этом 99 человек, на лечении находятся 2057 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели более 65 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 54 случая COVID-19, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканский оперштаб.

Из тех, кто проходит лечение, 2406 находятся в удовлетворительном состоянии, 300 — в состоянии средней тяжести, 53 — в тяжёлом.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить