В Челябинской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели при этом 99 человек, на лечении находятся 2057 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели более 65 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 54 случая COVID-19, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканский оперштаб.

Из тех, кто проходит лечение, 2406 находятся в удовлетворительном состоянии, 300 — в состоянии средней тяжести, 53 — в тяжёлом.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.