В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.
По данным регионального Минздрава, область получила почти 184 тыс. комплектов различных вакцин.
Также стало известно, что в Тамбовском государственном университете им. Державина заработал мобильный пункт вакцинации против коронавируса.
«Для университета в приоритете безопасность и здоровье сотрудников и обучающихся», — заявил ректор учебного заведения Владимир Стромов, которого цитирует «Тамбовский курьер».
Ранее сообщалось, что в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.