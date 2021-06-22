В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Ульяновской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. К настоящему времени первую прививку сделали почти 162 тыс. человек, оба компонента получили свыше 128 тыс.
В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По данным регионального Минздрава, область получила почти 184 тыс. комплектов различных вакцин.

Также стало известно, что в Тамбовском государственном университете им. Державина заработал мобильный пункт вакцинации против коронавируса.

«Для университета в приоритете безопасность и здоровье сотрудников и обучающихся», — заявил ректор учебного заведения Владимир Стромов, которого цитирует «Тамбовский курьер».

Ранее сообщалось, что в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.

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