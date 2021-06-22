Врач рассказал о безопасных способах использования средств от насекомых

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как использовать репелленты — вещества для отпугивания насекомых — без вреда для здоровья.

Прежде всего средства, предназначенные для обработки открытых участков кожи, не должны попадать на слизистые губ, глаз, носа, уточнил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

В свою очередь, репелленты для отпугивания комаров на открытом воздухе нельзя использовать в закрытых помещениях.

Опасность в этом случае представляет не само средство от насекомых, а побочные продукты, возникающие при его применении, добавил он.

«Желательно подальше от кровати использовать химию, чтобы максимальная концентрация запаха была дальше. Надо понимать, что люди бывают с различной чувствительностью. У кого-то может быть чувствительность к резким запахам», — предупредил Водовозов.

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