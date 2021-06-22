Бизнес обратился к властям за разъяснением требований об обязательной вакцинации

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разъяснить требование об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% сотрудников.

Об этом сообщают «Известия».

В частности, предпринимательское сообщество интересует, как работодатель должен убедиться в наличии у работника противопоказаний к прививке, а также исключаются ли работники с противопоказаниями из общей численности для расчёта 60% обязательных к вакцинации сотрудников.

«Исключаются ли лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 из общей численности для расчёта 60% обязательных к вакцинации сотрудников?» — сказано в письме.

Также бизнес задаётся вопросом, какая ответственность ждёт руководство за неисполнение обязательств.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.