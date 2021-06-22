Врач рассказал об опасности мигреней

Врач-терапевт, кардиолог Алексей Жито рассказал, кто чаще всего страдает мигренями и какие осложнения способно вызвать это заболевание.

Существуют определённые факторы риска возникновения такого недуга, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

«Чаще страдают мигренью именно женщины. Одной из гипотез возникновения мигрени являются женские половые гормоны. Ещё одним фактором является психологический склад. То есть если пациент страдает депрессиями, у него тревожность или установлены другие диагнозы, такие как биполярное расстройство, то это тоже повышает риски иметь мигрень», — объяснил Жито.

Мигрень опасна в первую очередь своими осложнениями, связанными с острым нарушением кровообращения.

Так, она повышает риски инсульта практически в два раза, уточнил специалист.

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