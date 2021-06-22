Врач рассказал об опасности мигреней
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Существуют определённые факторы риска возникновения такого недуга, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».
«Чаще страдают мигренью именно женщины. Одной из гипотез возникновения мигрени являются женские половые гормоны. Ещё одним фактором является психологический склад. То есть если пациент страдает депрессиями, у него тревожность или установлены другие диагнозы, такие как биполярное расстройство, то это тоже повышает риски иметь мигрень», — объяснил Жито.
Мигрень опасна в первую очередь своими осложнениями, связанными с острым нарушением кровообращения.
Так, она повышает риски инсульта практически в два раза, уточнил специалист.
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