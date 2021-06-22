В Совфеде прокомментировали идею предоставления многодетным семьям бесплатных парковок

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками во всех регионах России.
В Совфеде прокомментировали идею предоставления многодетным семьям бесплатных парковок
  • РИА Новости

«Человек, который часто ездит в магазины, замечает огромное количество пустующих мест с соответствующими знаками. Которые не заполняются под страхом большого штрафа в 5 тыс. рублей. Честно говоря, система управления этими местами не очень эффективна. Поэтому, если мы ещё добавим места для многодетных, мне кажется, что мы просто перегрузим эту всю систему... Я не думаю, что это даст какую-то заметно ощутимую пользу для многодетных семей. Мне представляется, что в данном случае это не особо играет роль», — сказал сенатор.

Он отметил, что должна быть определённая система уважения к гражданам, «но первая очередь — это инвалиды».

«Очень часто бывает картина, что есть огромное количество пустующих мест и при этом обычные мамы, не многодетные, перегруженные товарами и тележками, достаточно далеко везут этот груз. А места на стоянке пустуют. Мне кажется, надо использовать более гибкие формы пользования этих мест... Я бы лучше использовал дополнительные формы системы обслуживания путём оказания поддержки силами служащих крупных сетевых магазинов, которые бы помогали многодетным по доставке их большегрузных корзин к машинам. Вот это, мне кажется, было бы правильным», — добавил Рязанский.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила рассмотреть возможность предоставить всем семьям, воспитывающим трёх и более несовершеннолетних детей, бесплатные места на парковках во всех субъектах Российской Федерации.

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