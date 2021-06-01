Президент России Владимир Путин призвал регионы расширить программы поддержки семей.

«Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных», — сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что благодаря губернаторской программе поддержки семей с приёмными детьми количество детских домов в регионе сократилось в несколько раз.