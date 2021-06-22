В Госдуме призвали обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками во всех регионах России
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- РИА Новости
Бессараб подчеркнула, что, в соответствии с Конституцией России, в целях реализации государственной политики по поддержке семьи, материнства и детства многодетным семьям на федеральном и региональном уровнях оказываются меры государственной поддержки.
Как отметила депутат, отдельные регионы и муниципальные образования изыскивают возможности для предоставления многодетным семьям бесплатных муниципальных парковочных мест.
Вместе с тем, как пояснила Бессараб, в большинстве субъектов такая возможность не предоставляется.
Она добавила, что необходимо создать и вести специальный реестр многодетных семей.
«В целях обеспечения многодетных родителей равными гарантиями, независимо от места жительства, прошу вас рассмотреть возможность ведения федерального реестра семей (родителей), воспитывающих трёх и более несовершеннолетних детей, а также предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в обращении.
Ранее президент России Владимир Путин призвал регионы расширить программы поддержки семей.