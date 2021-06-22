В Госдуме призвали обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками во всех регионах России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила рассмотреть возможность предоставить всем семьям, воспитывающим трёх и более несовершеннолетних детей, бесплатные места на парковках во всех субъектах Российской Федерации. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Бессараб подчеркнула, что, в соответствии с Конституцией России, в целях реализации государственной политики по поддержке семьи, материнства и детства многодетным семьям на федеральном и региональном уровнях оказываются меры государственной поддержки.

Как отметила депутат, отдельные регионы и муниципальные образования изыскивают возможности для предоставления многодетным семьям бесплатных муниципальных парковочных мест.

Вместе с тем, как пояснила Бессараб, в большинстве субъектов такая возможность не предоставляется.

Она добавила, что необходимо создать и вести специальный реестр многодетных семей.

«В целях обеспечения многодетных родителей равными гарантиями, независимо от места жительства, прошу вас рассмотреть возможность ведения федерального реестра семей (родителей), воспитывающих трёх и более несовершеннолетних детей, а также предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин призвал регионы расширить программы поддержки семей.