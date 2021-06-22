Минобороны опубликовало архивные документы, посвящённые началу Великой Отечественной войны
«В преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны Минобороны России публикует новый историко-познавательный раздел, посвящённый мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы предоставлены Центральным архивом Минобороны России.
В частности в разделе представлены предвоенные документы Красной армии и редвоенные документы Германии.
Ранее Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило мультимедийный раздел «Жить в памяти и сердцах!», посвящённый сохранению памяти о воинах Красной армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов.