Минобороны опубликовало архивные документы, посвящённые началу Великой Отечественной войны

Минобороны России в день 80-летия начала Великой Отечественной войны открыло на сайте новый исторический раздел «День, о который разбился блицкриг».

«В преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны Минобороны России публикует новый историко-познавательный раздел, посвящённый мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы предоставлены Центральным архивом Минобороны России.

В частности в разделе представлены предвоенные документы Красной армии и редвоенные документы Германии.

Ранее Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило мультимедийный раздел «Жить в памяти и сердцах!», посвящённый сохранению памяти о воинах Красной армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов.