Власти Петербурга разъяснили порядок вакцинации бюджетников

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В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга разъяснили порядок вакцинации бюджетников.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

К 15 августа руководители исполнительных органов госвласти и госучреждений должны повысить уровень охвата сотрудников вакцинацией. Предстоит вакцинировать тех, кто ранее не болел и не делал прививку от коронавируса.

Как отметили в комитете, переболевшим COVID-19 более полугода назад также предложат пройти вакцинацию. В случае наличия достаточного уровня антител в рамках референсных значений данные граждане могут не прививаться.

В комитете также уточнили, что такие условия о проведении вакцинации касаются и медработников бюджетных учреждений здравоохранения.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.

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